Coronavirus: Europa in emergenza per l'espansione del virus. In Francia superati i 45 mila positivi in un giorno e la Spagna conta 34.752 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - In Europa il contagio di Covid accelera e crescono le misure per contenerne l’espansione. Oggi a Madrid è atteso un Consiglio dei ministri straordinario con all'ordine del giorno un nuovo decreto di "stato di allerta nazionale",dopo che nei giorni scorsi la Spagna ha superato il milione di contagi, con 34.752 morti, da inizio pandemia. In Francia, la situazione più dura: ieri 45.422 nuovi casi e 138 morti. In Germania, 11.176 nuovi casi e 29 morti. - (PRIMAPRESS)