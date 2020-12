Coronavirus: curva nuovi positivi e decessi in calo ma ancora alto il tasso di contagio a 12,8%. Salgono i contagi da variante “British”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino del ministero della Salute di oggi 26 dicembre, ha registrato 10.407 casi di nuovi positivi, su 81.285 tamponi, e 261 decessi. Terapie intensive -2, ricoveri -98. Tuttavia nonostante la tendenza in discesa della curva di contagio, c’è un tasso di positività ancora al 12,8%. Anche in Veneto casi di 'variante inglese', sei scoperti in Campania, uno in Abruzzo e uno in Lombardia. Riguardo i contagi, in Veneto 2.523, in Emilia Romagna 1.756. Altri 1.606 in Lombardia e 1.123 nel Lazio - (PRIMAPRESS)