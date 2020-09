Coronavirus: crescono positivi e decessi in Francia, si stabilizza l’UK che conta meno ricoveri in terapia intensiva dell’Italia

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Boom di contagi Covid-19 in Francia che registra 15.797 nuovi casi è 52 morti in 24 ore. Sono scoppiate le proteste dopo la stretta annunciata con brevissimo preavviso. Centinaia di dimostranti a Marsiglia contro l'ordine di Parigi di chiudere tutti i luoghi pubblici. Alcuni ristoratori hanno minacciato di rimanere aperti. Ieri la Francia ha registrato oltre 16mila nuove infezioni e più del 10% dei letti nei reparti di terapia intensiva è occupato da pazienti Covid. Situazione altrettanto difficile nel Regno Unito da maggio. Lo confermano i dati governativi, che indicano un sensibile rallentamento dell'incremento ma pur sempre con 6.874 contagi nelle ultime 24 ore e con 40 decessi giornalieri. Dal dato è esclusa la Scozia che non ha fornito statistiche.

I ricoveri e terapia intensiva sono inferiori all'Italia: rispettivamente 1.616 contro 2.737 in Italia ma non è chiaro come si stia comportando il Regno Unito con i tamponi. - (PRIMAPRESS)