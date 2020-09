Coronavirus: contagi in calo rispetto a ieri (1.458) ma con meno tamponi effettuati. Sono 443 i guariti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Numeri in calo dei contagi Covid, oggi 13 settembre, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. sono 1.458 contro i 1.501 registrati ieri ma l’andamento discendente è in linea con il minor numero di tamponi effettuati rispetto alla giornata precedente: oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20mila in meno. Calati sensibilmente i tamponi in Lombardia dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, dove si è passati da 14.390 a 8.090. In generale aumentano però i casi identificati grazie alle attività di screening, che passano da 50.351 a 51.186. I morti registrati sono 7, mentre nella giornata precedente erano stati 6. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia arriva dunque a 35.610. Il dato complessivo dei contagiati tocca quota 287.753 dall'inizio della pandemia. 213.634 i guariti (+443). Sono 91 in più in un giorno i ricoverati con sintomi, cioè 2.042 in totale. Salgono anche i nostri connazionali positivi in terapia intensiva: 5 in più in 24 ore, con 187 posti occupati. Aumentano anche gli italiani contagiati in isolamento domiciliare: 36.280 da Nord a Sud, 910 in più in 24 ore. Un lieve calo rispetto alla giornata precedente si è verificato anche per i guariti: se ieri erano infatti 759, oggi il numero dei guariti si limita a 443. Anche oggi nessuna regione è a zero contagi. In testa la Lombardia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 265 nuovi casi, a seguire Emilia Romagna e Lazio (entrambe con 143) e Veneto (142). Quanto ai decessi, è ancora la Lombardia quella che registra il numero maggiore: +3. Una vittima è stata registrata in Veneto, una in Toscana e una nel Lazio. - (PRIMAPRESS)