Coronavirus: addio allo stilista giapponese Kenzo Takada (81). Le sue collezioni hanno conquistato Parigi dal 1970

(PRIMAPRESS) - PARIGI - E' morto per il Covid-19 lo stilista giapponese Kenzo Takada, 81 anni. Primo stilista giapponese ad essersi imposto a Parigi, dove ha trascorso tutta la sua carriera, nella capitale francese Kenzo ha conquistato la fama internazionale. La popolarità per lui arriva nel 1970, quando presenta la sua prima collezione al Vivienne Gallery. Grazie al successo ottenuto, apre la sua prima boutique Jungle Jap. Dal 1983 il marchio Kenzo aveva lanciato anche la linea di abbigliamento per uomo. Kenzo è spirato in ospedale americano alle porte di Parigi. - (PRIMAPRESS)