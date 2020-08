Coronavirus: 1.365 nuovi positivi e salgono i decessi. In Campania il picco più alto

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati del coronavirus di oggi 30 agosto 2020 divulgati dal Ministero della Salute ha registrato 1.365 (contro i 1.444 di ieri). Sale il numero delle vittime, quattro in un giorno (ieri un solo decesso), per un numero complessivo di 35.477 morti. Record di casi in Campania: 270. I tamponi effettuati sinora sono 81.723 rispetto ai quasi 100 mila di ieri, ma nel bollettino di oggi viene specificato che la Regione Basilicata comunicherà solo domani il numero dei tamponi e dei casi testati di oggi. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. - (PRIMAPRESS)