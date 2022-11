Corea del Sud: lancio di missili da Pyongyang. La prova muscolare di Kim Jong-un

(PRIMAPRESS) - SEUL - Il presidente Yoon Suk-yeol ha condannato l'ultima raffica di lanci di missili della Corea del Nord, uno dei quali caduto vicino alle acque territo- riali sudcoreane, definendola una violazione de facto del territorio del Sud e ordinando "un'azione rapida per far pagare al Nord le provocazioni". Yoon, ha riferito l'agenzia Yonhap, ha anche invitato i militari a essere pronti contro ulteriori provocazioni di alto livello da parte di Pyongyang,du- rante la riunione convocata d'urgenza del Consiglio di sicurezza nazionale.

Le autorità sudcoreane avevano emesso un avviso di evacuazione e di raid aereo per l'isola di Ulleungdo, al largo della costa orientale del Paese, dopo ill ancio da parte della Corea del Nord di quello che i vertici militari di Seul hanno definito un "missile balistico non identificato". L'avviso è stato trasmesso dalla tv nazionale. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap News, che ha citato funzionari della Difesa, il missile era diretto verso l'isola prima di finire in alto mare.

Lunedì scorso la Corea del Nord aveva chiesto agli Stati Uniti e alla Corea del Sud di interrompere le esercitazioni militari iniziate la settimana scorsa su larga scala, definendole una provocazione che potrebbe trarre "misure di follow-up più potenti" da Pyongyang.

"La situazione nella penisola coreana e nelle sue vicinanze è entrata di nuovo nella grave fase di confronto del potere per il potere a causa delle incessanti e sconsiderate mosse militari degli Stati Uniti e della Corea del sud", ha affermato il ministero degli Esteri della Corea del Nord in una dichiarazione diffusa dal funzionario del Paese Agenzia di stampa KCNA. Una situazione che ha fatto scattare la prova muscolare tra i tre paesi. - (PRIMAPRESS)