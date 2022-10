Corea del Nord: lancio di due missili lungo raggio. Soddisfazione per il test di Kim Jong un

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - Ancora un test missilistico per il governo di Pyongyang. Due missili lungo raggio sono stati lanciati oggi. "Condotto con successo un test di lancio di missili da crocie- ra strategici a lungo raggio", fa sapere l'agenzia Korean central news agency (Kcna). I missili hanno volato sopra il Mare occidentale della Corea e hanno colpito l'obiettivo a 2.000 km di distanza, afferma l'agenzia. Il leader nordcoreano Kim Jong Un, che era presente al test missilistico, ha espresso "grande soddisfazione". Al momento non si conosce in quale direzione abbiano raggiunto gli obiettivi, - (PRIMAPRESS)