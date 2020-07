Corea del Nord, la paura di nuove guerre spinge Kim Joung-un all'armamento nucleare: "Saremo garantiti per sempre"

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - La presenza del leader nordcoreano Kim Jong-un al 67° anniversario dell’armistizio della guerra terminata nel 1953, è servita a chiarire le posizioni sull’attività dell’armamento nucleare: “Grazie al nostro affidabile ed efficace deterrente nucleare di autodifesa, non ci sarà più una parola come 'guerra' su questa terra. La sicurezza nazionale e il futuro del nostro Paese saranno garantiti per sempre". Il terrore di quel conflitto ha ingenerato nel paese una sorta di angoscia anche nelle generazioni successive e questo sarebbe alla base della politica sugli armamenti nucleari. - (PRIMAPRESS)