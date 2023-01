Cordoglio nella musica rock per la scomparsa del batterista Fred White degli Earth,Wind&Fire

(PRIMAPRESS) - USA - È cordoglio nel mondo della musica rock per la scomparsa del batterista Fred White degli Earth, Wind & Fire. Il musicista americano aveva 67 anni e dal 2000 è membro della Rock And Roll Hall Of Fame insieme agli altri membri ddella band, al fratellastro Maurice White e al fratello Verdine White che ha dato la notizia della scomparsa del batterista con un post su Instagram, rendendo omaggio al musicista “straordinario e talentuoso” che “ora sta suonando la batteria con gli angeli!”. Ricorda il batterista anche la sua band, postando un video della sua performance durante un concerto in Germania nel 1979. White aveva iniziato giovanissimo a suonare la batteria.Durante la sua carriera, ha vinto sei Grammy Awards con la leggendaria band funk formata nel 1969 da suo fratello Maurice White,morto nel 2016. - (PRIMAPRESS)