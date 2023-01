Corano dato al fuoco in Svezia: è scontro tra Erdogan e Stoccolma sull’ingresso nella NATO

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - È scontro tra le autorità svedesi e il presidente turco Erdogan per una protesta inscenata davanti all'Ambasciata turca di Stoccolma in cui uno dei manifestanti ha bruciato un volume del Corano. "Chi insulta i valori sacri non si aspetti sostegno per entrare nella Nato" E' stata la reazione di Erdogan nei confronti delle autorità svedesi colpevoli di aver autorizzato la manifestazione durante la quale un attivista di estrema destra ha bruciato una copia del Corano. "E' un atto profondamente irrispettoso, ripugnante - dice Ned Price, portavoce Dipartimento di Stato Usa - è l'azione di un provocatore che ha cercato di sabotare l'unità della Nato". - (PRIMAPRESS)