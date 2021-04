Coprifuoco: le Regioni propongono lo spostamento di un'ora. Fedriga: "Ne stiamo discutendo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le Regioni propongono lo spostamento di un'ora dell'inizio del coprifuoco, alle 23 anziché alle 22. Lo dice il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga. "C'è un'interlocuzione con il governo.Proponiamo,misura assolutamente responsabile, l'ampliamento fino alle 23 per permettere alle attività, nei limiti delle regole, di avere un minimo di respiro". Si è svolto ieri l'incontro con il governo in vista del nuovo Cdm che varerà calendario e regole per le riaperture. - (PRIMAPRESS)