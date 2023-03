Coppa delle Alpi 2023: partita da Tirano la carovana delle auto storiche. La tappa del Bernina

(PRIMAPRESS) - TIRANO (SONDRIO) - La carovana di auto d'epoca della Coppa delle Alpi 2023 è partita questo pomeriggio da Tirano per affrontare le valli e i tornanti alpini per circa mille chilometri di tracciato in buona parte ancora inevato. Si tratta della prima gara dell’anno valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi con 72 equipaggi alla partenza.

Superata la dogana Svizzera di Campocologno, gli equipaggi affrontano la prima Prova di Media che li porterà nella notte al Passo del Bernina, nell'interminabile salita di 34 km fino alla cima con la vista dei ghiacciai del Pizzo Palù, il Bellavista e il Bernina illuminati solo dai fari delle storiche.

Percorrendo l’Engadina le macchine giungeranno alle porte di Saint Moritz e, lungo la strada che costeggia l’Horse Shoe (il tratto dell’Olympia Bobrun, la pista di bob più antica al mondo e unica a refrigerazione naturale) si cimenteranno nel primo blocco di Prove Cronometrate che decreterà il vincitore del Trofeo “Città di Saint Moritz”. In chiusura di tappa ci sarà l’ultimo Controllo Orario nell’area pedonale di Via Maistra, nel cuore della città, dove le vetture taglieranno il traguardo della prima giornata di gara. - (PRIMAPRESS)