Coppa d’Africa: ressa allo stadio per la partita Camerun-Comore. Morte 8 persone tra cui un bambino

CAMERUN - Sono almeno 8 i morti per una ressa all'entrata dello stadio di Yaoundé in Camerun, prima della partita tra la nazionale e le Comore,valida per la Coppa d'Africa e finita poi 2-1 per il Camerun. Tra i morti anche un bambino,mentre un neonato,calpestato dalla folla,è stato porrato in ospedale. Circa 50 i feriti. E' il secondo incidente grave nel Paese in pochi giorni: nella notte tra sabato e domenica un incendio causato da fuochi d'artificio ha ucciso almeno 16 persone in una discoteca di un quartiere di lusso di Yaoundè.