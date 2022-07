Coppa Canottieri, domani le finali al Circolo laziale. Un Berrettini sul campo di tennis

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si assegna con le finali di domani 20 luglio la 58a Coppa dei Canottieri Fideuram Private Banker che chiude lo storico trofeo che riunisce 4 discipline sportive (Calcetto, Padel, Teqball, Tennis) al Circolo Canottieri Lazio. Le finaliste del calcetto (over 60) vedranno impegnate Sporting Eur e CC Roma. Nel padel il match finale sarà tra il CT Eur e il Circolo Magistrati Corte dei Conti, in cui gioca Luca Berrettini, padre di Matteo Berrettini, l'atleta di punta del tennis italiano impegnato in questi giorni agli Swiss Open. Per il Teqball è il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e CC Aniene a scendere in campo per la finale. E, infine, il tennis che vedrà incrociare le racchette del Tevere Remo e del Canottieri Lazio. La somma dei punteggi registrati nelle quattro discipline servirà ad assegnare il Trofeo Babbo Valiani. «Fideuram si caratterizza anche per il sostegno alle attività culturali e sportive - ha spiegato un soddisfatto Giuseppe Baiamonte, Area Manager Fideuram - e la Coppa Canottieri a Roma, una competizione contraddistinta dalla lealtà sportiva e dalla voglia di stare insieme, corrisponde pienamente ai valori che caratterizzano la nostra rete di professionisti. Ci sentiamo particolarmente vicini, inoltre, ad una competizione arrivata all'edizione numero 58: noi di Fideuram, con i nostri 54 anni di attività, siamo praticamente coetanei». - (PRIMAPRESS)