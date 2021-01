Copertura vaccini: il Veneto supera il Lazio con l'87% di dosi inoculate e finisce la sua scorta. Zaia: "I dati non sono da zona rossa"

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - E' il Veneto a tirare la volta sulle vaccinazioni anche al Lazio. "Il piano vaccinale in Veneto va avanti, siamo primi in Italia con l'87% dei vaccini fatti,pari a 38mila inoculazioni. Oggi li finiamo tutti". Lo dice il governatore del Veneto Zaia. "Stanno aumentando le dimissioni rispetto alle prese in carico" di pazienti Covid negli ospedali,aggiunge. L'Rt, l'indice di contagio, "da noi è intorno all'1%, di certo non è alto". "Per i dati che abbiamo vedo improbabile la zona rossa", dice Zaia. "Mi rimetto all'istituto superiore di Sanità". - (PRIMAPRESS)