Copasir: mercoledì 9 giugno elezione del nuovo presidente. La carica era stata richiesta da Fratelli d’Italia

È convocata per mercoledì 9 giugno una riunione del Copasir per l'elezione del presidente. La convocazione è stata inviata dal vicepresidente Urso. Dopo settimane di stallo, la situazione si era sbloccata con le dimissioni del presidente leghista Raffaele Volpi, il 20 maggio scorso. La presidenza del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi era reclamata da Fratelli d' Italia: la carica, infatti, spetta per legge all'opposizione. Con Volpi si era dimesso anche il leghista Arrigoni e, in precedenza, il forzista Vito.