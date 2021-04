Copasir: mercoledi 21 aprile audizione del generale Figliuolo. FdI: "Perché convocarlo con due esponenti dimissionari?"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fratelli d'Italia vigili per l'audizione davanti al Copasir del Commissario straordinario all'emergenza Covid Figliuolo, fissata per mercoledì 21 aprile. "Perché il Copasir ha ritenuto di convocare Figliuolo di urgenza in violazione persino della legge, in assenza del plenum, dopo le dimissioni di due componenti, e della opposizione che per legge deve presiederlo?", dichiarano i capigruppo FdI in Commissione Sanità Zaffini e Gemmato. "Cosa è successo di così grave?".E si dicono "preoccupati": "Si crea allarme in opinione pubblica". - (PRIMAPRESS)