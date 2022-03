Copasir: l’audizione dell’ex premier Conte sulla missione russa del 2020 in Italia durante la pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ex premier Giuseppe Conte è stato ascoltato al Copasir circa la missione dell'esercito russo nel 2020 in Italia durante la pandemia. "I nostri apparati,dalla Difesa all'Intelligence, vigilarono costantemente perchè questa missione si svolgesse lungo i binari concordati". Così l'ex premier Conte,in audizione al Copasir sulla missione russa anti Covid in Italia nel 2020."Ho riferito che non mi sono mai stati riportati elementi di criticità che possano far sospettare deviazioni inappropriate della missione al di fuori dell'ambito sanitario", ha continuato."Chi,con quanto accade oggi, vuole rileggere le vicende passate non ha il senso della verità storica".

Ma cosa era accaduto in quella circostanza? La missione in Italia della pattuglia russa, composta da personale militare medico e militari che dovevano contribuire ad aiutare gli ospedali da campo. Ora si sospetta che una parte di quella pattuglia fosse più impegnata a carpire informazioni sui vaccini. - (PRIMAPRESS)