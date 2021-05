Copasir: Arrigoni e Volpi (Lega) si dimettono per sbloccare l'assegnazione ai componenti dell'opposizione

(PRIMAPRESS) - ROMA - I componenti della Lega nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Paolo Arrigoni e Raffaele Volpi hanno rassegnato le loro dimissioni come componenti del Comitato.Volpi si è anche dimesso da presidente. Volpi e Arrigoni fanno sapere che "non parteciperanno alla votazione di nessun presidente fino alla completa applicazione della legge" che prevede l'assegnazione all'opposizione di 5 componenti su 10".Salvini dice:"Ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un altro Comitato" - (PRIMAPRESS)