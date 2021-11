Cop26: oggi a Glasgow anche il premier giapponese Kishida: “Il Giappone si impegnerà nelle emissioni zero in Asia”

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - Dopo aver incassato la maggioranza nelle recenti elezioni in Giappone, il primo ministro Fumio Kishida è arrivato a Glasgow,dove prenderà parte alla seconda giornata del vertice sul clima COP26. "Voglio trasmettere al mondo la ferma determinazione del Giappone a esercitare la sua leadership verso le emissioni zero in Asia",ha detto prima di partire. La terza economia mondiale mantiene una forte dipendenza dal carbone ed è il 6° Paese al mondo a emettere più Co2 dietro a Cina, Usa, India, Russia e Ue. - (PRIMAPRESS)