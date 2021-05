Controlli Rsa: 572 strutture visitate dai carabinieri. Irregolarità nel 25% dei casi per abbandono anziani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Campagna di controlli dei carabinieri del Nas su 572 strutture sanitarie e socio-assistenziali in tutta Italia.Accertate irregolarità in 141 strutture, il 25%. Contestate 197 violazioni penali e amministrative, e deferite all'autorità giudiziaria 36 persone.Altre 136 segnalate alle autorità amministrative. I militari hanno rilevato 63 violazioni delle misure di contenimento anti-Covid situazioni di abbandono e non accudimento di anziani. Sei strutture sono state chiuse o sospese per abusivismo e gravi criticità. - (PRIMAPRESS)