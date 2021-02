Controlli anti-Covid: a Roma, Milano e Firenze misure contro gli assembramenti nei luoghi della movida

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sempre più stringenti i controlli antiCovid a Roma: sorvegliate speciali le zone della movida, a Montesacro, Trastevere, San Lorenzo e Ostia. Tre locali sono stati chiusi, interrotta in piena notte anche una festa privata in un'abitazione con 14 ragazzi,due dei quali sono stati denunciati.Chiusa una sala biliardo a Ostia.Pieni i lungomare Verifiche intensificate anche a Milano, in particolare nella zona dei Navigli. A Firenze il sindaco Nardella impone il divieto di stazionamento nelle aree a maggior rischio affollamento. - (PRIMAPRESS)