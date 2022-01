Contrabbando Bari-Grecia: sei arresti della GdF tra cui anche un finanziere per corruzione

(PRIMAPRESS) - BARI - Sei arresti e un obbligo di dimora sono stati notificati dalla Guardia di Finanza per contrabbando di sigarette tra Bari e la Grecia. Tre di loro, tra cui un finanziere che deve rispondere di corruzione, sono in carcere e altri tre ai domiciliari. Il finanziere in cambio di silenzio sul contrabbando avrebbe ottenuto somme tra i 10 e i 20 mila euro e la promessa di un lavoro alla moglie.Lo stesso avrebbe anche frodato lo Stato ottenendo indebitamente bonus stanziati nell'emergenza Covid, come quello per baby-sitter. - (PRIMAPRESS)