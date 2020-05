Conte: "Uso delle mascherine fino al vaccino e App per il tracciamento volontaria"

(PRIMAPRESS) - ROMA- Far rispettare il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine fino a quando non sono disponibili terapia e vaccino. Così Conte in Aula al Senato. "L'App per il tracciamento delle persone sarà solo volontaria. Non ci saranno limitazioni o pregiudizi su chi non la scarica. "Maggioranza e opposizione costantemente informati alle Camere". "Si procederà ad un allentamento per preservare il tessuto produttivo.Motore del Paese deve ripartire,ma ritorno a normalità con gradualità necessaria. Serve un piano articolato". - (PRIMAPRESS)