Conte, le misure del nuovo decreto riaprono allo sport a distanza

Abbiamo predisposto un meccanismo per contenere la curva. Questo piano parte dal 4 maggio e ringrazio la nostra squadra di esperti. Il commissario Arcuri si sta operando per un prezzo calmierato a 50 centesimi per le mascherine che non saranno maggiorate dall’Iva per essere contenuta per questi prodotti.

Il recovery fund è il frutto di un lavoro di squadra. È un risultato raggiunto con un lavoro di squadra....io sono la punta.

Le misure del nuovo decreto entreranno in vigore dal 4 maggio con spostamenti all’interno della Regione con permessi per raggiungere congiunti anche fuori regione Ma solo con validi motivi Di urgenza. Obbligatorie sempre le autocertificazioni. Chi ha sintomi confermati di virus deve rimanere nella sua abitazione. Verrà consentito ingresso in ville e parchi pubblici ma dove potranno essere esercitati i controlli. L’attività sportiva consentita ma a distanza di due metri, potranno riprendere gli allenamenti ma con distanziamento sociale e a porte chiuse.