Conte: “Domani dobbiamo fare il Consiglio dei Ministri per approvare il Recovery Plan. Dobbiamo correre”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Domani sera dobbiamo fare il Consiglio dei ministri per approvare il Recovery Plan". Così il premier Conte, al Tg3. "Dobbiamo correre", aggiunge. E a una domanda sulla crisi: "Lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini". E sul Covid avverte: "Sta arrivando una impennata" dei contagi. "Dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania, sta arrivando anche da noi e non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici", ha detto Conte in una uscita da Palazzo Chigi.. - (PRIMAPRESS)