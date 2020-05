Contagio virus: l'Agenzia centrale per il controllo e la prevenzione sanitaria (Ecdp) ha stimato che il lockdown ha ridotto del 45% i contagi in Europa

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L’agenzia Ue per il controllo e la prevenzione stima che distanziamento sociale e politica dello 'state a casa' abbiano ridotto del 45% trasmissione e incidenza del coronavirus in 14 giorni (dall'8 al 23/04) in Ue e Regno Unito. "Le mascherine sono uno dei modi per combattere il contagio ma non possono essere l'unico strumento", ha detto la direttrice Ecdc Ammon al Parlamento Ue. Poi: "Sembra che l'ondata iniziale abbia superato il picco, ma questa è una maratona, non uno sprint. Non finirà presto, le persone devono prepararsi". - (PRIMAPRESS)