Contagi: quarantene azzerate dal CdM per vaccinati con booster

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri, terminato in serata, è dopo la consultazione con Il Cts, ha approvato il nuovo decreto sull'estensione del super green pass e le quarantene. La misura è valida anche per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di quattro mesi. Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di quattro mesi, scende da 7 a 5 giorni con tampone. Per i non vaccinati resta di 10 giorni. L'obbligo di Super green pass per i lavoratori non è passato, ma il suo uso viene esteso a trasporti a lunga percorrenza, fiere e impianti sci.

Le norme per modificare la quarantena erano state caldeggiate dai presidenti delle Regioni: il rischio, con l'aumento dei contagi, è che il Paese rimanga paralizzato, dicono i governatori. - (PRIMAPRESS)