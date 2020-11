Contagi Covid: l'Italia "maglia nera" in Europa, superata Spagna e Gran Bretagna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'ultima settimana in Italia è stao superato il milione di malati Covid-19 collocando il nostro paese tra i primi cinque Paesi al mondo per numero di contagi. Anche se i virologi parlano di una frenata della curva epidemica, il dato di ieri dei 623 morti ha visto raggiungere i picchi dell'aprile scorso quando la pandemia viaggiava veloce nel paese. L'Italia ha, dunque, sorpassato Spagna e Gran Bretagna. Secondo il rapporto degli scienziati, i contagi sono in aumento,ma la curva non cresce più in maniera esponenziale. La questione rimane aperta sulle regioni che hanno mostrato di essere in emergenza sul fronte dei ricoveri di terapia intensiva e venerdì potrebbe esserci una nuova mappatura per spostarne alcune dalla zona gialla a quella arancione con la Campania in testa. - (PRIMAPRESS)