Consultazioni, Zingaretti (Pd): "Confermiamo la fiducia. Bene la progressività del fisco e senza condoni"

ROMA - "Siamo veramente molto soddisfatti per le linee guida e abbiamo apprezzato l'approccio culturale, strategico del professore". Così il segretario del Pd, Zingaretti, dopo le consultazioni. "I contenuti e la visione sono sicuramente garanzia di serietà, stabilità, forza e autorevolezza della sfida governativa"."Non possiamo che confermare la fiducia". Plauso in particolare su fisco:bene progressività e no a condoni La Lega? Restiamo "alternativi", ma sul perimetro governo valuterà Draghi. M5S? "Pd mai più debole e isolato,alleanze".