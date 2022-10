Consultazioni Mattarella: terminata in serata la prima tornata con le opposizioni. Domani sale al Colle il Centrodestra

(PRIMAPRESS) - ROMA - In serata si è chiusa la prima tornata delle consultazioni tenute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con le rappresentanze dei partiti d'opposizione. Si è iniziato questa mattina alle 10 al Quirinale con il Gruppo Misto Senato per finire con il Pd guidato da Enrico Letta. Dal Gruppo Misto è arrivato il primo no alla fiducia di Governo "Il nostro gruppo non darà la fiducia al nuovo governo, lavoreremo per costruire un coordinamento tra le forze di opposizione". Così De Cristofaro, presidente del Gruppo Misto del Senato, al termine delle consultazioni al Colle "Il centrodestra ha il 59% dei seggi,ma solo il 43% dei voti: sono maggioranza solo in virtù della peggiore legge e- lettorale della storia della Repubblica",ha aggiunto.Per questo,ha annuncia- to l'impegno a presentare una proposta di legge per il ritorno al proporziona- le contro "distorsioni e astensionismo".

Misto Camera,Schullian:verso no fiducia Siamo "orientati verso il no" alla fi- ducia. Così il presidente del Gruppo Misto alla Camera, Manfred Schullian, dopo le consultazioni al Quirinale, aggiungendo: "Valuteremo la lista dei ministri". "Nel colloquio con il capo dello Stato abbiamo espresso una certa preoccupa- zione su quello che potrebbe succede- re", ha detto. "Abbiamo rinnovato la fiducia al presidente perché sia il garante della Costituzione e della tu- tela delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche".

Verdi-Si: rispettare obblighi su clima "Abbiamo rappresentato al capo dello Stato i problemi che intravediamo molto gravi e preoccupanti con la costitu- zione di un governo di destra-centro". Così Luana Zanella, a capo della dele- gazione Verdi-Si del gruppo Misto della Camera al termine delle consultazioni al Quirinale, sottolineando "l'emergen- za ambientale e il pericolo di una deriva democratica". Fratoianni (Si): ribadito a Mattarella "il nostro impegno per la pace". E Bo- nelli (Verdi): "Nuovo governo rispetti obblighi internazionali" sul clima.

Conte:auspichiamo esecutivo europeista "Ci aspettiamo un esecutivo a forte connotazione europeista, che abbia chiara la collocazione euro-atlantica e che sia pronto ad affrontare la crisi in atto".Così Conte dopo l'incontro con Mattarella. "Serve una svolta per la pace.Ci aspet- tiamo che l'esecutivo sia protagonista in una risoluzione diplomatica del con- flitto in Ucraina", l'invito del leader M5s. Esprime sconcerto per gli scontri nel centrodestra e "perplessità" nell' affidare la Farnesina a un esponente di FI."M5s farà muro sui diritti", chiude.

Letta:opposizione rigorosa,no ambiguità "Faremo una opposizione rigorosa e fer- ma a partire dalle tre questioni che per noi sono principali: lavoro, dirit- ti e ambiente. Su questi punti saremo vigili e non accetteremo arretramenti e ambiguità".Così il segretario Pd,Enrico Letta,dopo l'incontro con Mattarella. "Il nostro Paese deve avere un governo che sia nella continuità delle alleanze europea ed atlantica-dice-no ambiguità sulla condanna alla Russia e sul soste- gno all'Ucraina".Sottolineando diffi- coltà di famiglie e imprese:"Decisioni nazionali se no misure da Consiglio Ue".

Domani tocca ai 4 partiti di maggioranza del Centrodestra guidato dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. - (PRIMAPRESS)