Consultazioni: il Centrodestra compatto per il voto dopo l’incontro con Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pochi minuti sono serviti alla delegazione del Centrodestra, per bocca di Matteo Salvini, ad esprimersi per la richiesta di andare al voto espressa al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso della consultazione di questo pomeriggio al Quirinale per risolvere la crisi di governo. Un messaggio quello della delegazione di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che è apparso compatto sulla volontà di andare subito al voto anche se c'è la possibilità di riaprire i giochi se ci dovesse una figura condivisa per un nuovo governo ma senza Giuseppe Conte. - (PRIMAPRESS)