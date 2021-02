Consultazioni Governo, Salvini (Lega): "Vogliamo l'Italia protagonista in Europa. Vaccini? Un cambio di passo rispetto a Speranza ed Arcuri"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Vogliamo che l'Italia sia protagonista in Europa. Ci interessa che si faccia l' interesse nazionale in Ue. No a austerità, ed è condiviso. No a un patto lacrime e sacrifici". Dopo la svolta dei giorni scorsi, il leader della Lega Matteo Salvini oggi è tornato a parlare di Ue al termine dell'ultimo giro di consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. "Non abbiamo parlato di ministri, ma ho ribadito che rispetto ai migranti dobbiamo adottare le politiche di altri Paesi europei, come la Spagna e la Francia", ha aggiunto. Tra le priorità chieste dalla Lega: la riforma del fisco "nel nostro programma avevamo già inserito una progressività...magari portando a 100 mila euro la soglia per le partite iva" e, in tema di lotta al Covid, "un cambio di passo rispetto a Arcuri e Speranza. Non sappiamo se i ritardi siano dell'Europa o di Speranza ed Arcuri ma un fatto è certo siamo in ritardo. Milano ha dovuto rallentare per non rischiare di non avere disponibile la seconda dose e vanificare tutto". - (PRIMAPRESS)