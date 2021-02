Consultazioni governo, Crimi (M5S): “Ripartire da quanto fatto per una maggioranza politica”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Consultazioni Governo. Crimi, M5S disponibile a valutare condizioni per far parte del governo. Anche dai grillini arriva fiducia al premier incaricato ma in attesa di una sintesi da parte di Draghi. Il capogruppo della delegazione del M5S ha evidenziato la necessità di una banca di investimenti dello Stato per allineare gli asset del paese nei beni pubblici e sostenibilità.

Quando e se si formerà un nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà",ha detto Crimi dopo l'incontro col premier incaricato Draghi."Abbiamo ribadito che serve una maggioranza politica solida" e che occorre "ripartire"dalle forze di maggioranza del recente governo. Il nuovo governo.ha aggiunto,"deve avere "un'ambizione solidale,ambientalista ed europeista".Ribadita la necessità di impegno per l'innovazione tecnologica e l'ambientalismo su cui poggiare la politica industriale e chiesto di non indebolire il reddito di cittadinanza. - (PRIMAPRESS)