Consultazioni Fico, Zingaretti (Pd): "Abbiamo indicato sei temi. Che tutti siano costruttivi per ottenere risultati"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'occasione del patto di legislatura è un'occasione non per tornare all'Italia pre-pandemia, ma per ricostruire il Paese. Faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo. Ci permettiamo di fare un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può davvero sbagliare". Così il segretario del Pd, Zingaretti, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Fico. "Abbiamo indicato 6 temi" (tra cui fisco e giustizia,ndr) "Che tutti siano costruttivi, indispensabile per ottenere risultati",ha detto - (PRIMAPRESS)