Consultazioni Fico, Renzi (IV): “Serve un investimento sanitario all’altezza. Il Mes? Ne discutiamo, lo faccia anche il M5S”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Non è una crisi che nasce dalle antipatie, ma dalle risposte ai cittadini. Siamo disposti a fare la nostra parte su un documento scritto". Così Renzi, leader di Iv, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Fico. "Il nome del premier dopo i contenuti",dice "Non servono interventi stravaganti sui vaccini, come non servivano i banchi a rotelle.Serve un investimento sanitario all'altezza", ha aggiunto. Meglio "un governo politico rispetto a uno istituzionale,ma non a ogni costo". Mes? Ok "discutere, lo facciano anche i M5s". - (PRIMAPRESS)