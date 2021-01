Consultazioni Fico, oggi la seconda giornata di incontri: da Maie ai Gruppi Misti della maggioranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 31 gennaio, inizia la seconda giornata di consultazioni per il presidente della Camera, Roberto Fico che è stato incaricato da Mattarella per trovare una maggioranza stabile all’interno dei partititi che già componevano il precedente esecutivo. Dopo aver ricevuto ieri a Montecitorio il M5s, Pd, Iv e LeU, oggi è stata la volta del gruppo parlamentare del Senato "Europeisti - Maie - Centro Democratico” che all’uscita dell’incontro con Fico hanno ribadito che si sta già lavorando ai contenuti in sintonia con quanto richiesto dall’Ue per il Recovery Fund. In giornata, dunque, sarà la volta del gruppo parlamentare del Senato "Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)" e alle 12.40 il gruppo parlamentare misto della Camera (limitatamente alle componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all'estero-Psi; Minoranze linguistiche). Nel pomeriggio, alle 14 è atteso il gruppo parlamentare Misto del Senato, ovviamente, limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza. - (PRIMAPRESS)