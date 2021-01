Consultazioni Fico, Fornaro (Leu): “Sostegno a Conte e senza veti. Lo stesso che chiediamo a tutti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Abbiamo ribadito in pieno il leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe Conte. Non abbiamo posto veti, ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di conseguenza". Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, Federico Fornaro, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. "In una coalizione si sta con lealtà e con una ricerca continua e costante di soluzioni condivise", sottolinea. Poi, "rafforzare sanità e dignità lavoro". - (PRIMAPRESS)