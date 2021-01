Consultazioni Fico, Bressa (Autonomie): "Incarico al presidente Conte. E' la strada più rapida"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione per un incarico al presidente Conte, in quanto riteniamo che questa sia la garanzia di una soluzione rapida e che possa garantire continuità con il lavoro del governo precedente che, per quanto ci riguarda,era stato particolarmente soddisfacente". Questo quello che ha detto Claudio Bressa a nome del gruppo delle Autonomie del Senato, dopo le consultazioni alla Camera dal presidente Fico. - (PRIMAPRESS)