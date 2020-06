Consultazioni elettorali: oggi 8 giugno arriva in Aula della Camera l'esame della conversione in legge

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva oggi in Aula della Camera, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. A seguire, la discussione generale della mozione della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni circa le iniziative a sostegno del settore delle telecomunicazioni e per l'efficienza e la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica. - (PRIMAPRESS)