Consultazioni, Crimi (M5S): “Abbiamo proposto un super ministero della transizione ambientale. E poi un sostegno universale”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vito Crimi condivide l’azione di Governo ipotizzata da Mario Draghi per i temi di transizione ambientale ed energetica, e avanza la proposta della creazione di un superministero per coordinare tutti gli investimenti che mettono l’ambiente come filtro attraverso cui esercitare tutta l’attività di governo (struttura, trasporti, energia); Tema centrale perla delegazione M5S resta il reddito di cittadinanza, rafforzando misure di sostegno e Crimi parla di sostegno universale); ed infine lavoro; investimenti in scuola e giustizia che devono partire dal Piano di resilienza del Recovery Fund. Tutto torna ma i grillini restano fermi sulla volontà di “far parlare i nostri iscritti per decidere” con il voto sulla piattaforma Rousseau. - (PRIMAPRESS)