Consultazioni, Bellanova (Italia Viva): "Condividiamo il programma di Draghi. Vaccini, scuola, lavoro e fisco, le priorità"

"Italia Viva condivide il programma presentato dal premier incaricato. Si tratta di un programma fortemente europeista sul quale abbiamo garantito il totale sostegno di Italia Viva. Sostegno che avverrà sul programma e anche sulle scelte che il presidente vorrà portare avanti. Bisogna rafforzare il piano vaccinale e porre attenzione al mondo della scuola. Il presidente gode della nostra totale fiducia e noi speriamo si possa andare al più presto in Parlamento per la fiducia per iniziare a lavorare. I tempi, tuttavia, li decide il presidente incaricato. Questo Paese ha bisogno di segnali, di speranza, di fiducia e di recuperare il futuro". Così l'ex ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, al termine delle consultazioni tra Italia Viva e il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Sulle indiscrezioni che vorrebbero l'ex premier Giuseppe Conte candidato alle elezioni suppletive alla Camera, Maria Elena Boschi ha risposto: "Il destino personale di Conte non è una priorità in questo momento. Ora bisogna dare un governo al Paese".