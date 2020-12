Consiglio Europeo: videoconferenza di Mattarella con Conte e ministri in previsione dell'incontro di domani a Bruxelles

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non si conoscono ancora i dettagli dell'incontro in videoconferenza tra il Presidente Mattarella, il presidente del Consiglio e alcuni ministri, in vista del Consiglio Europeo di domani 10 dicembre e venerdì. A quanto si apprende è emersa la necessità di sollecitare misure comuni con l'Europa per scongiurare la terza ondata di contagio da Covid-19,anche per viaggi e quarantene che potrebbero, nel periodo natalizio, provocare la stessa impennata di contagi avvenuta con le vacanze estive. Sarebbe stata auspicato anche un contatto per esplorare eventuali segnali sul veto di Ungheria e Polonia per il Recovery Fund che ove fossero confermati ritarderebbero l'arrivo di fondi necessari alla gestione del 2021. Anche sulle relazioni con la Gran Bretagna per via del difficile percorso della Brexit, l'Italia sarebbe intenzionata a rinnovare la collaborazione senza però creare il precedente di un Paese che abbia i vantaggi di membro Ue e non i vincoli. - (PRIMAPRESS)