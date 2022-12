Consiglio Europeo: oggi i leader Ue per discutere di Ucraina, energia, difesa e vicinato meridionale

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si è appena aperta la riunione deI leader dell'UE a Bruxelles per discutere della guerra russa contro l'Ucraina, di energia ed economia, di sicurezza e difesa, del vicinato meridionale e delle relazioni esterne. Il Consiglio europeo discuterà degli ultimi sviluppi nella guerra della Russia contro l'Ucraina e di come aiutare l'Ucraina a superare l'inverno.

I leader dei paesi membri dell'UE discuteranno del proseguimento del sostegno politico, militare, umanitario e in materia di protezione civile a favore dell'Ucraina e di come contribuire al ripristino delle infrastrutture critiche dell'Ucraina. L'UE condanna con fermezza la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sostiene pienamente l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. A tale riguardo, i leader dell'UE restano determinati, insieme ai partner, a fornire aiuti finanziari e a sostenere la resilienza e la ricostruzione a lungo termine dell'Ucraina.

Il Consiglio europeo discuterà della crisi energetica. In tale contesto, i leader dell'UE esamineranno i progressi compiuti in merito alle decisioni adottate nella riunione del Consiglio europeo dell'ottobre 2022, durante la quale hanno convenuto di accelerare e intensificare gli forzi per ridurre la domanda di energia, evitare i razionamenti, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, abbassare i prezzi dell'energia. Nel corso di tale riunione, i leader dell'UE hanno inoltre invitato la Commissione europea ad accelerare i lavori sulla riforma strutturale del mercato dell'energia elettrica. - (PRIMAPRESS)