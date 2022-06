Consiglio Europeo, Michel: “Sono fiducioso per lo status di candidato a Kiev”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "E' un momento decisivo per l'Unione europea. Sono fiducioso che oggi concederemo lo status di Paese candidato all'Ucraina e alla Moldavia, e la prospettiva europea alla Georgia". Così il presidente del Consiglio europeo Michel a Bruxelles per il vertice Ue-Balcani. "Abbiamo anche un importante incontro con i leader del Balcani",ha detto."Seguiamo l'evoluzione in Bulgaria. C'è la proposta francese per avviare i negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord. Faremo il possibile per raggiungere questo obiettivo". - (PRIMAPRESS)