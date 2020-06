Consiglio Europeo: domani incontro in videoconferenza. Mattarella chiede a Conte lo scenario

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 19 giugno si riunirà il Consiglio europeo per discutere le misure del Recovery Fund e gli incentivi alle imprese. Per l’occasione, il presidente Mattarella ha ricevuto al Colle il presidente del Consiglio Conte e altri esponenti del governo, così come riferisce una nota del Quirinale, per conoscere il clima in cui i paesi membri affronteranno quelle divergenze emerse nelle settimane scorse. All'incontro erano presenti anche il ministro degli Esteri, Di Maio, il ministro dell'Economia, Gualtieri, il ministro per gli Affari Europei, Amendola, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fraccaro. Secondo quanto si apprende da alcune fonti, Conte e la sua squadra dei ministri avrebbero dato rassicurazione al Presidente Mattarella, di una “soddisfazione” circa il superamento di contrasti con i paesi soprattutto del Nord Europa. - (PRIMAPRESS)