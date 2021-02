Consiglio Europeo: colloquio telefonico Draghi-Merkel in vista della videoconferenza di giovedì

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel. Al centro dei colloqui, rende noto palazzo Chigi, vi sono stati gli ultimi sviluppi in campo sanitario e nella regione del Mediterraneo in preparazione del Consiglio europeo in videoconferenza di giovedì e venerdì. - (PRIMAPRESS)