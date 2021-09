Consiglio dei Ministri: rinviata la discussione sul decreto green pass, oggi si deciderà su mense e imprese di pulizia a scuola

(PRIMAPRESS) - ROMA - Saltata la cabina di regia del Comitato tecnico scientifico e regioni, che doveva tenersi per disegnare le nuove regole del Green Pass, si guarda oggi al Consiglio dei Ministri fissato per oggi 9 settembre alle ore 12 a Palazzo Chigi. Di certo il certificato verde doveva essere al centro della discussione che arriva sul tavolo del premier Mario Draghi ma lo strascico di polemiche e di insofferenze da parte della magmatica coalizione di governo potrebbe rimandare la discussione. Le posizioni della Lega, definite "ambigue" da Letta (Pd) e da Conte (M5S) non consentono al momento una scelta univoca e compatta dell'esecutivo finendo con l'alimentare il già precario sentiment di ampie porzioni di cittadini verso le norme fin qui adottate dal governo. E' più certo che il tema di oggi sarà la scuola e verosimilmente riguarderà solo le mense ma dove la questione green pass sarà presente perchè bisognerà decidere quali garanzie sanitarie dovrà osservare il personale scolastico esterno come quello delle pulizie in appalto. - (PRIMAPRESS)