Coni: il presidente Malagò invita federazioni ed enti di promozione ad un minuto di raccoglimento per le vittime di Cutro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del CONI Giovanni Malagò, su invito del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, ha chiesto alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva di rivolgere un minuto di silenzio in occasione delle manifestazioni sportive che si disputeranno questo fine settimana, in memoria della tragedia accaduta a Cutro. Il minuto draccoglimento sarà preceduto dalla lettura del seguente testo: “L’Italia onora la memoria delle 72 vittime del naufragio di Cutro con un minuto di silenzio, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva, e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il Governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, tutelare la dignità delle persone e salvare vite umane”. - (PRIMAPRESS)